Blitz dei Nas nella nota pizzeria del centro storico: chiusi due locali

Il Nucleo Nas dei Carabinieri di Napoli ha effettuato un'ispezione igienico sanitaria in una nota pizzeria del centro storico partenopeo. Dopo l'ispezione i militari hanno proceduto con la chiusura amministrativa di due unità immobiliari utilizzate come deposito di alimenti. I titolari erano infatti sprovvisti delle autorizzazioni relative ai locali poi sottoposti a chiusura. I Carabinieri non specificano il nome della pizzeria.

La notizia è riportata da Internapoli.