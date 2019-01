La befana porta 700 pizze per i senza tetto

Tradizionale appuntamento per i senza fissa dimora alla Mostra d'Oltremare. Quest'anno, per la Befana, ai 400 meno abbienti sono state offerte pizze e frutture. Settecento margherite e marinare sfornate dall'Associazione napoletana pizzaiuoli. Per i giorni di freddo, il Comune di Napoli ha disposto l'apertura di alcune stazioni metro del centro città anche nelle ore notturne, così da offrire un riparo a chi vive in strada. Nei giorni di allerta meteo, aumentati i posti-rifugio nelle strutture pubbliche.