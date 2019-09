Consegnò la pizza al Papa: arrestato per truffa Enzo Cacialli

Con il suo gesto arrivò addirittura sulla Cnn, a quattro anni di distanza si è ritrovato con le manette ai polsi. È discendente la parabola che vede protagonista Vincenzo Cacialli, il pizzaiolo tra i gestori della storica pizzeria del centro storico, “La figlia del Presidente”. Enzo Cacialli è accusato di truffa ed è stato arrestato dalla squadra mobile di Genova. Assolutamente insospettabile, è accusato di aver truffato anziani in trasferte fuori regione. I suoi “colpi” sono stati messi a segno a Genova e a Torino dove è stato arrestato in flagranza di reato.

L'arresto

La polizia è intervenuta mentre, lungo corso Vittorio Emanuele, avvicinava un'anziana di 85 anni. Addosso avrebbe avuto alcuni suoi gioielli e anelli probabilmente dati in pegno dall'anziana. La tecnica era sempre la stessa: si fingeva avvocato che difendeva un parente delle persone truffate facendo credere loro che avessero bisogno di soldi. Una tecnica usata in tanti altri casi da truffatori in tutt'Italia e di cui è accusato anche il pizzaiolo.

La pizza al Papa

Lui che era diventato famoso per aver consegnato una pizza a Papa Francesco, direttamente sulla sua Papamobile, durante la sua prima visita a Napoli, il 23 marzo 2015. Adesso deve difendersi da un'accusa gravissima per la quale è ricercato anche un suo complice. Secondo gli investigatori era quest'ultimo a contattare telefonicamente le persone che poi sarebbero state incontrate dal pizzaiolo che si fingeva avvocato. Poi, dopo aver incassato il bottino, faceva ritorno a Napoli in treno, al suo lavoro di sempre.