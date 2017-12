Arte dei pizzaiuoli patrimonio Unesco, pizza gratis al centro storico (VIDEO)

È festa grande al centro storico dopo l'arrivo della notizia: l'arte dei pizzaiuoli napoletani è diventata patrimonio dell'Unesco. Per festeggiare la certificazione i pizzaiuoli napoletani più in vista si sono dati appuntamento in via dei Tribunali, all'esterno della pizzeria Sorbillo, per regalare pizze margherita e pizze fritte a passanti e turisti. "Un successo, la certificazione di un'arte secolare", ci spiega Gino Sorbillo. Con lui anche il giovane Ciro Oliva della pizzeria 'Concettina ai Tre Santi' nel Borgo Vergini: "Il riconoscimento Unesco sarà anche un volano per lo sviluppo: in pizzeria abbiamo 33 dipendenti, tutti provenienti dalla Sanità: siamo felici", dichiara Ciro. "Questa è la prova che la pizza l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo sempre fatta e lo abbiamo insegnato a tutto il mondo", spiega Antonio Starita della pizzeria Starita a Materdei.