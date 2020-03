Emergenza Covid-19, l'iniziativa della Pizzeria Iorio: "A disposizione degli infermieri in trincea"

Pizze e viveri gratis per tutti coloro che negli ospedali stanno lottando contro l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è della pizzeria Iorio: lo staff si dice disposto "a mettere a disposizione per tutti loro pizze e viveri vari! Tutto ciò vale per qualsiasi struttura sanitaria e ospedaliera nelle zone limitrofe!".

Il messaggio della pizzeria è di speranza: "In questo momento così triste e inverosimile, ognuno, a suo modo, può contribuire!

Il nostro pensiero e la nostra enorme stima, va a loro, gli operatori sanitari che stanno quasi annullando la loro vita,per aiutare il popolo Italiano!". Siamo positivi - conclude lo staff della pizzeria - ci rialzeremo in fretta! Forza Italia! Grazie eroi!".

La pizzeria, che ha il nome del maestro pizzaiolo Carmine ora scomparso, è gestita dalla figlia Carmela. È lei che si è piazzata al primo posto nella gara dedicata alla pizza fritta nell’ambito della Pizza World Cup 2019, manifestazione che si è svolta a Roma lo scorso 9 ottobre 2019.