Una pizza contro il razzismo: da Sorbillo i rifugiati dello Sprar

Domani, martedì 26 febbraio, alle 12,30 i rifugiati e richiedenti asilo dello Sprar di Caserta incontreranno il pizzaiuolo napoletano Gino Sorbillo nella storica sede della sua pizzeria in via dei Tribunali, recentemente danneggiata da un ordigno fatto esplodere al suo ingresso. Il nome dell'iniziativa è una "Pizza contro il razzismo".

Parteciperanno alla giornata anche i tirocinanti pizzaioli che hanno seguito la formazione in una pizzeria di Caserta.

Lo Sprar di Casera è sede del progetto di accoglienza e inclusione tra i più grandi della Campania, ed ospita 170 beneficiari. "Con Gino Sorbillo vogliamo unire le forze per sconfiggere camorra e razzismo", spiegano i responsabili del Centro sociale Ex Canapificio, che gestisce lo Sprar.