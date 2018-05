"Traffico" di pizze negli ospedali, il servizio di Luca Abete per Striscia la Notizia

Con un servizio a firma di Luca Abete, ieri sera Striscia la Notizia ha documentato quello che la trasmissione Mediaset definisce "un vero e proprio traffico di cibo senza alcun rispetto per le regole igieniche", questo all'ospedale Loreto Mare di Napoli.

"Tu chiamali se vuoi... RIST-OSPEDALI 2! - scrive Luca Abete sui social - Dopo il tentativo di ieri, ci ho riprovato alľOSPEDALE LORETO MARE. Riuscirò stavolta a introdurre cibo alľinterno dei reparti come fanno da sempre tanti ristoranti e pizzerie amiche di vigilanti e personale medico?".

L'introduzione di cibo nella struttura non rispetta le norme in vigore negli ospedali. Le telecamere nascoste documentato la mancata osservanza delle regole e il via vai dei fattorini. "Entriamo e usciamo quando vogliamo”, spiega uno di loro.