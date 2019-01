Pizze e calza della Befana per 500 senzatetto

Pranzo offerto a 500 persone in condizione di disagio e senza fissa dimora domani alle 12 durante l'evento “Una pizza per la Befana”, organizzato da Comune di Napoli e Mostra d`Oltremare. A tavola ci saranno pizze, prodotti da rosticceria e dolci con un intrattenimento musicale per regalare un pomeriggio di serenità a chi vive più intensamente il drammatico disagio della solitudine e dell'indigenza. Ai partecipanti sarà donata anche una calza con caramelle. L'iniziativa fa seguito alle due esperienze di pranzo per le persone meno abbienti della città che si sono svolte nei giorni della vigilia di Natale 2017 e Pasqua 2018 e continua nel 2019 insieme all'assessore alla Coesione Sociale del Comune di Napoli, Laura Marmorale.

"Abbiamo scelto la pizza - spiega il consigliere delegato di Mostra d`Oltremare, Giuseppe Oliviero - anche per sottolineare il legame tra due grandi tradizioni di Napoli, il piatto più noto al mondo e la sensibilità all`accoglienza e alla solidarietà del popolo napoletano. Mangiare una pizza è anche il simbolo del passare il tempo insieme in serenità ed è la sensazione che vogliamo condividere con le persone che verranno domani in Mostra. Ringraziamo il mondo dell'impresa che ha risposto con entusiasmo all'appello donando il proprio contributo".

Come per le precedenti iniziative, è stato attivato un canale di solidarietà per l'allestimento della giornata, coinvolgendo tante aziende e chiedendo loro un contributo. L'Associazione Pizzaiuoli Napoletani ha risposto allestendo tre forni e mettendo a disposizione la maestria dei pizzaiuoli associati che saranno in Mostra d'Oltremare per offrire pizze a volontà agli ospiti.