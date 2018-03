Pizza a forma di pistola, Lippa si difende: "Omaggio del pizzaiolo per Gomorra. Io offeso ingiustamente"

L'attore Walter Lippa, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di 'Carlucciello' nella serie Gomorra, rimanda al mittente tutti gli attacchi che gli sono arrivati, dopo aver postato sui social una foto con una pizza a forma di pistola.

"Sono stato accusato, sui social e su altri mezzi di informazione, di essere un attore macabro che fa apologia di gesti criminali. Tutto falso, quella pizza è stata semplicemente l'omaggio di un pizzaiolo che mi ha riconosciuto. Passo parte della mia vita svolgendo attività di volontariato e mi sono sempre dissociato dalle gesta del mio personaggio in Gomorra. Questa serie è diventata una miniera d'oro per chi ne parla male e per questo è sempre sulla bocca di tutti. Posso accettare tutto, ma non gli attacchi gratuiti alla mia persona".