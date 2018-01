Il grande cuore dei napoletani, Don Stasi: "Colpito dalla generosità di un giovane pizzaiolo"

"Prima di ripartire per Locri, ne ho approfittato per fare un giro in centro a Napoli. Come è ormai mia tradizione, mi fermo per un'ottima pizza a portafoglio (vale come pranzo). Costa solo € 1,50 e io voglio pagare con una banconota da € 5. Il giovane pizzaiolo mi dice che non ha il resto. Cerco tra gli spiccioli vari e riesco a racimolare solo 50 centesimi. Il giovane: "Va bene così, quando passa mi dà l'euro che manca". Ed io: "Non sono di Napoli, non so quando riesco a passare". E il giovane: "Va bene così, prenda la pizza. GESTI DI INASPETTATA GENTILEZZA CHE DANNO UN TONO DIVERSO ALLA GIORNATA". E' il post di Don Emilio Stasi su Facebook.