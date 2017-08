Paura nel centro di Torre Annunziata: donna trova un pitone in strada

Paura nel centro cittadino di Torre Annunziata, dove una donna ha ritrovato un grosso pitone, lungo oltre un metro, in strada nelle prime ore della mattinata.

"Stavo passeggiando su corso Umberto I - spiega la donna ai microfoni di TorreSette - quando improvvisamente ho visto davanti a me, con grande meraviglia, un serpente che si muoveva lentamente. Mi sono fermata per evitare che attraversasse la strada e potesse essere schiacciato da qualche auto in transito. A dire il vero non sapevo cosa fare. Poi mi sono decisa: ho preso un cartone e, aiutata anche da altre persone che nel frattempo incuriosite si erano fermate, l’ho adagiato dentro, senza però mai toccarlo. Nel frattempo qualcuno ha telefonato al comando dei vigili urbani. A quel punto sono andata via ma ho lasciato il serpente in custodia ad altre persone".

Successivamente è giunto sul posto un agente della Polizia Municipale, che ha raccolto il serpente e lo ha porta al Comando di piazza Nicotera: "Al momento il pitone, della lunghezza di poco più di un metro - spiega un responsabile al telefono a TorreSette - si trova nella nostra sede. Abbiamo già provveduto a fare alcune telefonate per contattare istituti che si occupano di queste specie di rettili".