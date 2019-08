Gabbie per pitbull nei pressi del vecchio centro d'allenamento del Napoli

A seguito di una segnalazione, la Polizia Locale con l’Unità Operativa Vomero guidata e l’Unità Operativa Tutela Ambientale, unitamente al personale della Polizia di Stato Commissariato San Paolo e Servizi Veterinari ASL Napoli 1 Centro, riscontravano in via Vicinale Paradiso all’interno dei viali delle case popolari, nei pressi del Centro Paradiso ex sede di allenamento della Società Calcio Napoli, due costruzioni in metallo di circa 15 mq utilizzate come gabbie per i cani costruite su suolo pubblico.

All’interno delle stesse si trovavano quattro cani di razza “Pitbull”, tre di sesso femminile ed uno di sesso maschile, tutti microcippati e per due di essi veniva accertata che le orecchie erano state recise. I Servizi Veterinari ASL Napoli 1 Centro prendevano gli stessi in affidamento per monitorarne lo stato di salute, in caso positivo saranno riaffidati al proprietario con l’ammonizione che in caso di recidiva saranno confiscati.La Polizia Locale faceva intervenire poi il Servizio Autoparco che procedeva alla demolizione delle gabbie, risultate abusive, con la rimozione dei suppellettili da parte dei Servizi ASIA.

Per i titolari scattava la denuncia all’Autorità Giudiziaria per invasione ed occupazione di suolo pubblico, danneggiamento e costruzione abusiva.