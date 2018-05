Marigliano, in un box 18 cani detenuti illegalmente: 2 pitbull erano stati torturati

I Carabinieri della Stazione Forestale di Marigliano insieme a personale dell’ENPA della provincia di Napoli hanno proceduto al controllo di locali in località Candelaio, a Nola, proprietà di un 35enne di Cicciano già noto alle forze dell'ordine, scoprendo che in alcuni box c’erano 18 cani di varie razze (pitbull, beagle e meticci). Da controlli più approfonditi è emerso che 14 cani erano privi di microchip, motivo per il quale il proprietario è stato sanzionato per 2.170 euro.



Ulteriori controlli eseguiti con personale veterinario dell’ASL di Marigliano hanno portato a concludere che su 2 pitbull era stata praticata “conchectomia bilaterale” (taglio delle orecchie) e “caudotomia” (taglio della coda). Il 35enne è stato quindi denunciato per maltrattamento di animali e tutti i cani sottoposti a sequestro.