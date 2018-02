Marito e moglie pistoleri pubblicano un video su facebook: lo vede la Polizia

Agenti del Commissariato Palazzo di Giustizia a Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti una persona di 40 anni residente a Casoria per i reati di detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Sul profilo facebook della moglie dell'indagato gli inquirenti notavano un video - postato il 2 gennaio scorso - nel quale venivano ritratti entrambi i coniugi, nella notte di Capodanno, mentre esplodevano (lui con un fucile e lei con pistola automatica cromata) numerosi colpi dal balcone della propria abitazione verso la pubblica via, in presenza di uno dei tre figli, minore in tenera età. L'attività di indagine portava all'identificazione della coppia e si procedeva a perquisizione domiciliare.



L'indagato - pur possedendo licenza di porto d'armi per uso sportivo - deteneva un fucile da caccia e molte armi da fuoco e armi bianche da collezion. Le armi venivano sequestrate.