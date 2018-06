Anziana trova due pistole in cantina: avvisati i carabinieri

Ha visto uno zaino sconosciuto all'interno della sua cantina. Quando l'ha aperto ha fatto una scoperta che l'ha costretta a chiamare i carabinieri. Ritrovate due pistole nella cantina di una 82enne a Fuorigrotta. L'anziana di via Tullio Porcelli si è ritrovata le armi nella sua proprietà probabilmente lanciata attraverso la grata che affaccia in un'area condominiale. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno scoperto che si trattava di una pistola 7,65 con 33 cartucce e di una calibro nove con 50 cartucce.

La prima arma non è risultata mai censita mentre la seconda era registrata a nome di un signore del 1929 poi deceduto e detenuta regolarmente anche se dell’arma i suoi familiari non erano a conoscenza. Le armi sono state inviate al Racis di Roma per effettuare ulteriori indagini e capire se sia stata utilizzata in fatti di sangue. I militari napoletani, invece, stanno provando a capire chi abbia lasciato lì le pistole.