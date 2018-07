Trovate tre pistole a pochi passi da piazza Garibaldi

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria-Mercato, nel corso dei controlli incessanti che si stanno tenendo nel quartiere Vasto e nelle aree limitrofe tra Piazza Garibaldi, Porta Nolana, Forcella e la Maddalena, hanno rinvenuto in via Annunziata, all’interno di un intercapedine, avvolte in un panno bianco, tre pistole con munizionamento.

Due pistole, entrambe, di marca Beretta con matricola abrasa, sono una 7,65, completa di caricatore con 12 cartucce e una calibro 9 modello 84F, completa di caricatore, con all’interno 13 cartucce, calibro 380 auto. L’altra pistola rinvenuta è una Walter modello PP Super calibro 9x18, con regolare matricola, completa di 7 cartucce, calibro 380 auto. Le pistole rinvenute sono state sequestrate e sottoposte ai relativi esami da parte della Polizia Scientifica. Sono in corso accertamenti per verificare se le armi sono state utilizzate durante gli ultimi eventi di cronaca avvenuti in zona.