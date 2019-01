Due pistole in una plafoniera: la scoperta

Un arresto ed un sequestro di pistole: si è conclusa così l’attività di controllo effettuata dai carabinieri della compagnia Napoli – Vomero. A finire in manette è stato un 50enne del quartiere di Arenella, già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno scoperto che in casa aveva due pistole a tamburo con matricola abrasa e cariche, nonché due scatole contenenti circa 90 cartucce per revolver.

Le armi erano nascoste in un vano realizzato dietro una plafoniera installata davanti all’ingresso dell’abitazione. L’uomo deve ora rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni ed è ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Le pistole, invece, sono state sequestrate per essere sottoposte, da parte del Racis. di Roma, ad accertamenti balistici.