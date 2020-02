Locale abbandonato, la polizia trova hashish e due pistole

Inquietante ritrovamento lo scorso sabato da parte degli agenti di polizia della Squadra Mobile di Napoli.

I poliziotti sono intervenuti in un locale in disuso di via Vecchia San Rocco, a Miano, dove hanno trovato una pistola a tamburo calibro 357 Magnum, 39 cartucce dello stesso calibro, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e 55 stecche di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi.

È stato tutto sequestrato e si indaga per ricostruirne la provenienza. Inoltre si indaga anche per capire se le pistole siano state utilizzate in fatti di sangue.