Pistola in un vaso e proiettili nell'astuccio per le pillole: 69enne nei guai

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato per il reato di detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa, un 69enne napoletano. Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno eseguito un controllo a casa dell’uomo in via Carbonara, dove all’interno di un vaso per fiori posto su di un mobile, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Derringer calibro 6 già rifornita di due cartucce e altre diciannove in un astuccio per compresse.

L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale, mentre l’arma e le munizioni saranno sottoposte a rilievi della Polizia Scientifica per scoprirese sia stata utilizzata in fatti di sangue.