Pistola in un sottoscala: nei guai un 42enne (VIDEO)

Aveva nascosto in un sottoscala la sua pistola completa di caricatore ma è stato scoperto. Questa mattina gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato un 42enne ritenuto responsabile del reato detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.

I poliziotti, dopo una serie di controlli nella zona del centro storico, hanno trovato il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, in un sottoscala di uno stabile di via Santo Cosmo fuori Porta Nolana. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola Beretta cal. 7.65 completa di caricatore ed otto colpi al suo interno. Gli agenti gli hanno stretto immediatamente le manette ai polsi e portato in carcere.

