Pistola carica sotto il tappetino: due arresti a Villaricca

Fermati ad un posto di blocco sono stati trovati con una pistola sotto il tappetino della loro automobile. È successo a Villaricca dove i carabinieri dell'aliquota operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato due uomini con l'accusa di detenzione illegale d'arma da fuoco. I militari hanno scoperto P.M. e G.F. con una pistola carica all'interno della propria auto. I carabinieri li hanno infatti fermati durante un posto di blocco lungo corso Europa. A prima vista i due uomini di 30 e 45 anni sono sembrati subito sospetti ai militari che hanno fermato la vettura ed hanno deciso di perquisirla.

Sotto il tappetino del passeggero hanno trovato una semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa e colpo in canna. Il caricatore aveva altri otto colpi al suo interno. Subito i militari hanno stretto le manette ai polsi ad entrambi ed hanno sequestrato l'arma. I due compariranno a breve dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per la convalida dell'arresto e il processo con rito direttissimo. L'arma invece verrà inviata al Racis di Roma per le analisi e le comparazioni necessarie a stabilire se sia stata utilizzata in fatti di sangue.