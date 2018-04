Pignasecca, il ritrovamento: pistola con colpo in canna nascosta in un edificio

Il ritrovamento è avvenuto in via San Liborio, alla Pignasecca: una pistola semiautomatica con matricola abrasa e colpo in canna, con accanto due cartucce.

L'arma è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro.

Si trovava all’interno della cassetta per il contatore di un palazzo, avvolta in un panno per la polvere. Sarà oggetto di accertamenti balistici e dattiloscopici: l'obiettivo è risalirne ai proprietari, e capire se è stata usata in fatti di sangue recenti.