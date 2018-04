A scuola con la pistola: 13enne sospeso

Sospeso per 15 giorni dall'attività didattica. È questa la punizione che ha deciso il Consiglio d'istituto ai danni del 13enne che si era presentato a scuola a Frattamaggiore con la replica di una pistola senza il tappo rosso. I docenti dell'istituto comprensivo Mazzini-Capasso hanno deciso di dare così un segnale al giovanissimo alunno. Per i primi cinque giorni lo studente non dovrà frequentare per poi tornare a scuola e scontare tra i banchi la sanzione disciplinare.

In questi dieci giorni restanti verrà affidato all'associazione “Sottoterra-Movimento antimae” per un breve percorso di recupero con gli esperti. La dirigente scolastica dell'istituto Fernanda Managnelli ha intenzione poi di impiegare anche i genitori in un percorso di educazione civica con il resto degli alunni. Entrambi hanno già dato la propria disponibilità a parteciparvi.