Spari nella notte, due feriti: la pistola si è inceppata

Due persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco stanotte. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono state soccorse all'ospedale Franzese di Aversa e hanno dichiarato di essere stati vittima di due distinte rapine e di non conoscersi tra loro. Toccherà ai carabinieri capire cosa sia successo effettivamente a Frattaminore questa notte dove sono stati ritrovati una pistola inceppata e un motorino, entrambi abbandonati sull'asfalto.

La scoperta

A effettuare la scoperta sono stati i militari di Grumo Nevano che hanno scoperto l'arma, una pistola Beretta calibro 9, inceppata a terra con il colpo in canna e altri cinque proiettili nel caricatore. Nei pressi dell'arma sono stati trovati un proiettile e due bossoli della stessa arma, oltre a cinque bossoli e due ogive di un'arma calibro 10. Potrebbero essere le armi utilizzate per colpire i due feriti e al momento tutte le ipotesi investigative rimangono sul campo. Le due persone sono ancora ricoverate ma non sono in pericolo di vita.