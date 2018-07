Sullo scooter con la pistola carica e una grossa somma di denaro

Un 39enne e un 28enne sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione e porto abusivo di arma clandestina, ricettazione della stessa e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati notati mentre transitavano per via Cosenza con fare sospetto in sella a uno scooter, venendo poi fermati e bloccati nonostante una breve colluttazione con i carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati in possesso una pistola semiautomatica calibro 6,35 con matricola abrasa, rinvenuta con colpo in canna e 3 cartucce nel caricatore. Sequestrati 2500 euro ritenuti provento di attività illecita. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale