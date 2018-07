Pistola rubata in Calabria ritrovata a Scampia

Una pistola rubata in Calabria, in provincia di Cosenza, e rinvenuta a Scampia. E’ la scoperta che hanno fatto i carabinieri della stazione “quartiere 167”. Nel corso di uno dei tanti controlli del territorio volto alla repressione dei fenomeni di illegalità, i militari dell’Arma hanno trovato l’arma in uno scantinato del lotto “n” del “parco postale” di viale della Resistenza a Napoli, quartiere Scampia.

Insieme alla semiautomatica carica hanno sequestrato anche una bustina di marijuana, una stecchetta di hashish, 2 bilancini di precisione e una centralina decodificata adatta perlopiù a Fiat “500” e “Panda”. Sono in corso le indagini per identificare il o i proprietari degli oggetti sequestrati