Pistola, passamontagna e scooter rubati in casa: 26enne in manette

Tutto il necessario per commettere rapine senza essere scoperto. Una pistola, un passamontagna e degli scooter rubati. Protagonista è un 26enne di Santa Maria la Carità arrestato dai carabinieri per ricettazione e detenzione d'arma clandestina. I militari hanno scoperto gli oggetti dopo aver perquisito la sua abitazione di via Scafati. L'arma ritrovata è una pistola semiautomatica calibro 6,35 con quattro cartucce nel caricatore e la matricola abrasa.

Insieme all'arma sono stati trovati due scooter di grossa cilindrata di cui era stato denunciato il furto ieri a Gragnano. Infine il passamontagna, probabilmente utilizzato per commettere altri reati. Oltre a questo in casa sono state trovate anche 365 matrici di marca da bollo rubate. Il giovane è stato portato in carcere a Poggioreale.