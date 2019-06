Neomelodico su Facebook: "Borrelli ho le pistole d'oro"|VIDEO

Dopo la puntata di Realiti un neomelodico catanese ha pubblicato un video "dedicato" a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, nel quale mostra una pistola d'oro.

"Le intimidazioni non ci fanno paura, continueremo a denunciare la vergogna dei cantanti che inneggiano alla criminalità organizzata. Dopo la puntata di Realiti su Rai 2 in cui ho denunciato con durezza il fenomeno dei neomelodici che inneggiano alla criminalità organizzata uno dei cantanti che è intervenuto durante la trasmissione ha postato un video di minaccia nei miei confronti, brandendo una pistola dorata e scandendo più volte il mio nome. L’autore del video è Nico Pandetta, neomelodico catanese", denuncia il consigliere regionale dei Verdi. “L’intimidazione – prosegue Borrelli – non mi fa paura, anzi mi stimola a proseguire con maggiore forza nella denuncia di un fenomeno vergognoso come quello dei neomelodici che inneggiano alla delinquenza”.