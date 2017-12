Quartieri Spagnoli: 58enne trovato in possesso di una pistola illegale

Quartieri Spagnoli un 58enne è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. I Carabinieri la invieranno al RACIS per accertare se sia stata usata per atti intimidatori o in fatti di sangue.

Un 58enne del vico Rre Regine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e ricettazione.

L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e completa di caricatore.