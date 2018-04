Napoli, arriva al Loreto Mare dopo un malore: nelle mutande ha una pistola

Questa mattina un uomo ha accusato un malore nei pressi di via Duomo. Soccorso da personale del 118 e trasportato al Loreto Mare, i sanitari hanno notato un certo rigonfiamento sospetto all'altezza dell'inguine. Secondo quanto riportato da il Mattino, l'uomo aveva infatti nascosto una pistola nelle mutande, circostanza poi appurata da polizia e vigilantes. Sul posto sono giunte anche le volanti della polizia: l'uomo, che non ha documenti, sarebbe un pregiudicato su cui pende un mandato di cattura. È stato prima piantonato, poi trasportato in Questura.