Pistola modificata e cocaina nascoste in un'auto abbandonata: la scoperta

Lunedì sera gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in via largo Licerta in zona Santa Caterina, in una Ford Focus in stato di abbandono, una valigetta contenente una pistola giocattolo in ferro con canna modificata, 49 cartucce calibro 7,65 ed un silenziatore artigianale.

L’attività di accertamento si è estesa anche all’androne di un vicino palazzo dove, nascoste in una cassetta elettrica, sono state rinvenute cinque cartucce calibro 6,35 , cocaina per un peso complessivo di 12,1 grammi ed un bilancino di precisione.