Pistola lanciarazzi nascosta nell’armadio: arrestato un incensurato

I Carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Pozzuoli hanno perquisito un 58enne incensurato di Bacoli e la sua abitazione.

Addosso e in camera da letto, l’uomo nascondeva in totale circa 50 grammi di hashish suddiviso in stecchette, nonchè materiale vario per il confezionamento.

Nell’armadio in camera da letto, invece, sono state rinvenute una pistola lanciarazzi e 6 cartucce di cui 3 a salve.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione di stupefacente a fini di spaccio, ed è ora ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.