Sanità: trovata pistola pronta a sparare

Una pistola carica è stata trovata nel quartiere Sanità oggi dagli agenti del commissariato San Carlo Arena. I poliziotti hanno rinvenuto l'arma all'interno di un anfratto ricavato in un muro perimetrale di uno stabile di via Vincenzo del Monte, adiacente a via Villari. L'arma trovata è una Browning, modello baby, calibro 6,35. La pistola aveva stranamente ancora la matricola ed aveva il caricatore, con sei cartucce, inserito.

Insieme al caricatore c'erano anche altre tre cartucce in una busta di plastica a parte. Continuando nei controlli gli agenti hanno poi trovato anche nove confezioni di hashish per un peso totale di 34 grammi. L'arma è stata inviata agli esperti della scientifica per l'analisi delle impronte e capire se sia stata utilizzata da pregiudicati.