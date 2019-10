Una pistola e hashish in casa: una coppia nei guai

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli e quelli della stazione di Monteruscello hanno arrestato un 30enne e una 28enne, entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella loro abitazione i militari hanno trovato 11 panetti di hashish del peso complessivo di un chilo e 100 grammi e una pistola semiautomatica Luger calibro nove con matricola abrasa. Nel caricatore dell’arma 4 cartucce.

Nelle disponibilità dei due anche 120 euro in contante ritenuto provento illecito. Arrestati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione di arma clandestina, sono ora in carcere.