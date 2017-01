Ras dei Ciccarelli arrestato con una pistola

Aveva una pistola semiautomatica e 35 proiettili in casa ad Orta di Atella. Arrestato un 47enne ritenuto vicino al clan Ciccarelli di Caivano per detenzione illegale d'arma da fuoco. L'abitazione di L.F. è stata perquisita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno trovato l'arma clandestina. Da tempo gli investigatori tenevano d'occhio il ras e per questo motivo hanno effettuato una perquisizione domicialire.

In un primo momento i militari hanno trovato un telecomando grazie al quale veniva aperto un garage poco distante dall'abitazione del 47enne. All'interno gli uomini dell'Arma hanno trovato la pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e 35 cartucce. Così sono scattate le manette per l'uomo che è stata portato nel vicino carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal giudice monocratico del tribunale locale all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto.