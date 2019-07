Fucile e pistola trovati alla Sanità: la scoperta

Negli ultimi due giorni, gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno sequestrato un fucile Breda calibro 12 e una pistola Beretta calibro 7.65 caricata con sei cartucce, 15 cartucce dello stesso calibro e 25 calibro 9x21. I poliziotti, in seguito a controlli mirati nella zona della Sanità, a via Genovesi hanno rinvenuto il fucile occultato in strada dietro ad alcune scatole, e a via Santa Maria Antesaecula la pistola, le cartucce e la chiave di un’auto, nascoste all’interno dell’insegna pubblicitaria di un negozio chiuso da diversi anni. Sono in corso indagini per risalire alla provenienza delle armi.

