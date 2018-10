Pistola in un fondo agricolo: la scoperta a Torre Annunziata

Era sotterrata in una delle zone più periferiche della città. A scoprirla sono stati gli agenti del commissariato di Torre Annunziata che hanno rinvenuto una pistola “Python 357 Magnum” in un fondo agricolo di via Plinio. Gli agenti hanno trovato insieme all'arma anche 55 cartucce “Cbc 357 Magnum”.

Il tutto era sotterrato ad una profondità di circa 30 centimetri ed era avvolto in un involucro di plastica ed in una busta. I poliziotti continueranno ad indagare sul fondo agricolo e sull'arma per capirne la provenienza e se sia stata utilizzata in passato per delitti di sangue.