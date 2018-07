Con una pistola ad una festa: in manette

Era ad una festa con tanto di cantanti neomelodici eppure riteneva di avere bisogno di una pistola. Arrestato un 47enne napoletano per porto abusiva di arma clandestina e ricettazione. Tutto è cominciato quando due poliziotti liberi dal servizio sono stati attratti dai rumori di una festa a vico Pacella ai Miracoli. Gli agenti hanno chiamato una volante per far fare un controllo ma all'arrivo dei poliziotti è successo l'incredibile. In molti, alla vista dei lampeggianti, si sono dati alla fuga scappando in tutte le direzioni.

Uno però è stato fermato in tempo. Si trattava proprio del 47enne che è stato perquisito e trovato in possesso di una pistola Beretta, calibro 7 e 65 con matricola abrasa e caricatore contenente quattro proiettile. L'uomo teneva nascosta l'arma alla cintola dietro la schiena. L'arma è stata sequestrata e verrà analizzata per capire se è stata utilizzata in episodi criminali. Il 47enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.