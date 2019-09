Girava con una pistola e droga addosso: in manette 22enne del Parco Verde

I carabinieri della sezione operativa di Casoria hanno arrestato per porto abusivo di arma e detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del “Parco Verde” già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato in località “Pascarola” mentre era in giro alla guida della propria auto e lo hanno perquisito.

La scoperta

Addosso il 22enne aveva una pistola semiautomatica con matricola abrasa e colpi nel caricatore oltre a 26 dosi di hashish del peso complessivo di 92 grammi. L’arma e la droga sono state sequestrate. Il 22enne è stato portato in carcere.