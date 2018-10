Pistola di ceramica come bomboniera, Borrelli e Simioli: "Perdita dei veri valori"

"Come è possibile che qualcuno osi solo pensare di creare una bomboniera a forma di pistola e che qualcuno decida anche di comprarla per ricordare un battesimo o una prima comunione?". A chiederselo sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli, conduttore de "La radiazza", denunciando sui social "l’esistenza di una bomboniera a forma di pistola, in ceramica dorata, che costa, se comprata sul sito dell’azienda produttrice, ben 20 euro".

"Chiaramente non è possibile impedire la vendita di un prodotto del genere, ma è chiaro che faremo di tutto per boicottarlo e ci auguriamo che nessun negozio pensi di venderla", hanno aggiunto Borrelli e Simioli per i quali "pensare ad una pistola per celebrare un evento sacro è un ulteriore segnale dell’imbarbarimento della società e della perdita dei veri valori cristiani".