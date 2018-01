Nascondeva una pistola nella culla della figlia: arrestato 32enne

Un 32enne di Portici, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan camorristico dei “Vollaro" attivo nella zona, è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco per detenzione illegale di armi e ricettazione.



Durante una perquisizione domiciliare, i militari lo hanno trovato in possesso di una semiautomatica carica e con la matricola abrasa, che aveva nascosto sotto al materasso della culla in cui dormiva la figlia.



Dopo le formalità, l’uomo è stato tradotto a Poggioreale.