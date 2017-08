In auto nascondeva una pistola, un coltello e una mazza da baseball: 20enne denunciato

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno denunciato in stato di libertà un 20enne di Casandrino già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane, fermato per controlli sul Corso Cirillo alla guida di una Punto, è stato trovato in possesso di una revolver a salve calibro 38 e di una mazza da baseball lunga 44 cm. Nei pantaloni aveva invece un pugnale di lunghezza complessiva pari a 16 cm. portato in una custodia di cuoio.

Il 20enne, infine, è stato anche sanzionato per guida senza aver mai conseguito la patente e mancanza di copertura assicurativa.