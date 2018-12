Pistola e cocaina in un beauty case: la scoperta alle Case Nuove

Questo pomeriggio i poliziotti del commissariato locale hanno rinvenuto in un terrazzo, dietro un paletto di una grossa antenna, nascosto in un beauty-case, di uno stabile di via Giacomo Savarese, una pistola semiautomatica, calibro 7,65 fornita di caricatore con matrice abrasa, modello CZ8R della Repubblica Ceca e 22 cartucce.

Inoltre nascosta in una busta di plastica è stata rinvenuta della cocaina dal peso complessivo di grammi 7,80. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Scientifica, per verificare se l’arma è stata utilizzata in occasione di eventi criminosi accaduti nella zona.