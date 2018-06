Pistola nella camera da letto: 39enne nei guai

Aveva una pistola nascosta in camera da letto. Per questo motivo gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno fermato una donna di 39 anni con l'accusa di detenzione d'arma da guerra e ricettazione. I poliziotti hanno scoperto una Glock all'interno della sua abitazione in via Sanità.

L'arma era nascosta all'interno di un contenitore riposto nell'armadio della camera da letto. Insieme all'arma c'erano due caricatori senza cartucce all'interno. L'arma è stata sequestrata e verrà analizzata per capirne provenienza ed appartenenza mentre la donna, originaria della Georgia è stata fermata in attesa di disposizioni dell'autorità giudiziaria.