In auto con una pistola: quattro ragazzi fermati dopo un inseguimento

Risponderanno di concorso in porto di arma clandestina, porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Sono i membri di una banda composta da tre maggiorenni e un minorenne tutti già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di un 23enne, un 22enne e un 19enne. Con loro anche un 16enne. I tre sono stati arrestati e condotti al carcere di Poggioreale mentre il minore è stato denunciato.



La scorsa notte i carabinieri di Marano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato nel centro della cittadina le manovre sospette di una Jeep con a bordo quattro ragazzi che, alla vista dei militari, hanno accelerato cercando di fuggire. Ne è nato un inseguimento terminato in via Santa Maria a Cubito del quartiere Chiaiano di Napoli, zona della quale due membri della banda sono originari. Raggiunti e fermati, i ragazzi senza opporre resistenza hanno fornito i documenti ai carabinieri risultando in regola.



I militari hanno comunque voluto approfondire il controllo: non riuscivano a spiegarsi come questi giovani, nonostante in regola, avessero tentato di fuggire. Perquisita l’auto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta semiautomatica calibro 7,65, sul tappetino poggiapiedi del passeggero. Inoltre, in una tasca dei sedili posteriori, vi erano delle forbici di ferro e un coltello a serramanico di 15 centimetri. Nel bagagliaio dell’auto quattro caschi semi-integrali con visiere oscurate.



La pistola – pronta all’uso completa di un caricatore con cinque proiettili e con matricola abrasa - sarà sottoposta ad accertamenti per verificare il suo utilizzo in fatti di sangue. Sono in corso indagini finalizzate a comprendere se i ragazzi si siano resi responsabili nella notte o nei giorni scorsi di reati, anche in considerazione del ritrovamento nel veicolo di un orecchino d’oro di dubbia provenienza.

