Pistola nascosta nei condotti dell’aria condizionata di un centro commerciale

I carabinieri di Afragola hanno rinvenuto nascosta nei condotti dell’aria condizionata del garage dedicato alla clientela di un centro commerciale del posto una pistola semiautomatica e 30 cartucce di vario calibro.

L’arma è risultata essere provento di furto in abitazione consumato nel casertano a dicembre 2016. Saranno svolti accertamenti balistici, per verificare l’eventuale utilizzo in fatti di sangue o intimidazione.