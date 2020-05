In giro per Napoli esplode ‘colpi’ da un’auto: aveva una pistola al peperoncino

Gli agenti dei Commissariati di Polizia "Vicaria-Mercato" e "Vasto-Arenaccia", con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle volanti, dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona tra via Milano, via Venezia, via Bologna e via Firenze.

L'attività ha consentito di identificare 112 persone di cui 44 con precedenti di polizia; sono stati controllati 60 veicoli, elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrati 4 motoveicoli.

In piazza Principe Umberto gli agenti hanno fermato un 32enne napoletano a bordo di un’auto, che aveva esploso dei colpi. I poliziotto lo hanno controllato, trovandolo in possesso di una pistola al peperoncino e lo hanno denunciato.