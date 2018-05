Costruzione abusiva di piscine: denunciato titolare di complesso alberghiero

Nel corso di servizi contro l’abusivismo edilizio i Carabinieri della stazione di Palma Campania hanno scoperto che in un complesso alberghiero e centro benessere erano in corso lavori abusivi per la realizzazione di 3 piscine con tanto di scivoli e 6 cabine-spogliatoio.

L’amministratore della società, titolare del complesso, è stato denunciato.

Alle opere abusive sono stati apposti i sigilli.