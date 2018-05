Piscina Nicolardi, via ai lavori: domenica l'inagurazione

Domenica 13 Maggio, alle ore 11.00 in via Nicolardi 235 (di fronte alla Scuola Cavour) sarà inaugurato l'inizio dei lavori per la realizzazione della Piscina all'interno del Parco di via Nicolardi.

Nell'occasione sarà illustrato il relativo progetto. Saranno presenti l'Assessore al verde del Comune di Napoli Maria D'Ambrosio, il Presidente della III Municipalità Ivo Poggiani, il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il Consigliere Comunale dei Verdi Stefano Buono.