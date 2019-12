Terremoto con epicentro ad Agnano: "Lì volevano trivellare, che rischio"

Il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo è intervenuto sul terremoto avvenuto la scorsa notte in zona Pisciarelli-Agnano, avvertito in numerosi quartieri partenopei e nei comuni flegrei. Una scossa di 2.8 di magnitudo, con epicentro a 2 chilometri di profondità in una zona sulla quale si doveva costruire una centrale geotermica. "Quella centrale avrebbe comportato una serie di trivellazioni", spiega Mastrolorenzo a La Radiazza su Radio Marte. "Trivellazioni che avrebbero innalzato il rischio sismico di un'area già critica".

A Mastrolorenzo fa eco il consigliere regionale Borrelli: "All'epoca ci fu una levata di scudi", ricorda Borrelli. "Bisogna capire che costruire una centrale lì sarebbe stato pericoloso e incosciente. La priorità deve essere la sicurezza".